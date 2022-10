Agentes da 167ª DP (Paraty), em ação integrada com a Polícia Militar, prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (dia 28), dois homens acusados de tráfico de drogas, associação ao tráfico e tentativa de homicídio. Na ação, um adolescente foi apreendido por fatos análogos aos mesmos crimes. Os detidos foram localizados no bairro do Condado, em Paraty, na Costa Verde.



As prisões ocorreram durante apuração de uma denuncia de que traficantes de drogas estariam atuando naquela localidade. Durante a incursão no local, as equipes foram recebidas a tiros por criminosos e houve confronto. Após o fim do tiroteio, os três suspeitos foram encontrados escondidos em uma casa.



No local, foram apreendidos cinco tabletes de maconha, dez papelotes de cocaína, 19 pedras de crack, três rádios comunicadores, três carregadores, uma bandoleira de fuzil, três porta-carregadores e um caderno de anotações do tráfico.



Segundo os agentes da 167ª DP, foi instaurado um novo inquérito para identificar os outros criminosos envolvidos na ação, que conseguiram fugir do cerco policial.