A secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Volta Redonda (STMU) e taxistas permissionários que prestam serviços nas ruas e avenidas da cidade não andam falando a mesma língua. O ruído na comunicação tem como ponto central o cadastro para o Benefício Emergencial aos Motoristas de Táxis (Bem Taxista).

De acordo com relatos de representantes do Sindicato da categoria, aproximadamente 125 profissionais da Cidade do Aço não conseguiram a inscrição para receber o benefício mensal, com o valor de R$ 1 mil. A Prefeitura alega que eles não apresentaram a documentação exigida, conforme regras estabelecidas pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Trabalho.

Na manhã de quinta-feira (dia 27), perguntado sobre a questão, o prefeito Neto (sem partido) foi incisivo, afirmando que não há razão para o Município dificultar o acesso ao auxílio. “O dinheiro não é nosso, e mesmo se fosse da Prefeitura, nós temos que ajudar a categoria a vencer essa situação. Mas se não liberou, é porque não tem documento”, argumentou.

A manifestação pública de Neto foi um aceno em defesa ao secretário de Transporte, Paulo Barenco, alvo principal das reclamações dos taxistas. O chefe do Executivo, porém, foi taxativo em manter a confiança no trabalho de seu subordinado, que recentemente esteve afastado das funções para tratamento de saúde.

“O Paulo é um profissional que faz uma falta imensa. Nós temos pessoas na Prefeitura que são insubstituíveis, e ele é uma dessas pessoas”, afirmou. “Vou conversar com ele, mas é certo: se estiver dentro da legalidade, esses taxistas serão atendidos”, completou.

Editado pela emenda constitucional que criou o estado de emergência por causa da alta do preço do combustível, o Auxílio Taxista começou a ser pago em agosto pelo governo federal. A proposta institui o benefício até o fim do ano.

Têm direito ao benefício os motoristas de táxi registrados nas prefeituras, titulares de concessões ou alvarás expedidos até 31 de maio. Estão tendo acesso os motoristas de táxi com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e alvará para prestação do serviço cadastrado na secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Volta Redonda em vigor no dia 31 de maio de 2022.