Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinar o total desbloqueio das rodovias que registraram paralisações de caminhoneiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, nesta manhã (dia 1º), que não há mais pontos de interdição nos trechos da Rodovia Presidente Dutra na região.

Apesar da informação, a CCR, concessionária que administra a rodovia, verificou congestionamento nos dois sentidos da via. A lentidão, no entanto, pode estar sendo causada por reflexos após as desmobilizações.

O ato

Em protesto ao resultado das eleições presidenciais que confirmou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas, grupos de caminhoneiros deram início à diversas manifestações em algumas das principais rodovias do país.

Na madrugada de segunda-feira (dia 31), manifestantes bloquearam os dois sentidos de um trecho da Dutra. Segundo a concessionária responsável pela gestão da via, os protestos afetaram um trecho entre os KM 279 e 281, nas proximidades de Barra Mansa, causando quilômetros de congestionamento nas duas pistas. Também houve protestos no KM 264 da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí.

O ato chegou a provocar a suspensão de serviços, como as aulas presenciais no UniFOA, por exemplo, que foram canceladas na segunda-feira.

Ordem

Na noite de segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou a imediata desobstrução das rodovias bloqueadas por caminhoneiros em todo o país. Na decisão, o magistrado ainda exigiu a prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, em caso de descumprimento.

A PRF chegou a registrar mais de 200 pontos de interdições em rodovias do país. Só no estado do Rio, foram, pelo menos, 16 bloqueios causados pelos protestos.