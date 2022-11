A captação de vagas realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) resultou, esta semana, em 1.083 oportunidades de trabalho nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Rio. A Metropolitana é a que oferece mais chances: são 903, entre as quais 273 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PcD). Entre as vagas para PCDs, destacam-se uma para nutricionista e outra para médico angiologista, ambas com salários de até R$ 7,2 mil; há ainda uma oportunidade para ouvidor, com salário de R$ 4,8 mil.

“A cada semana, o Rio de Janeiro gera novas oportunidades de emprego com carteira assinada, na capital e no interior, o que mostra a confiança do empresariado em nosso estado. Para atender às demandas de cada região, temos como uma de nossas prioridades promover e incentivar o ensino técnico e profissionalizante, para preparar o trabalhador fluminense e, em especial, os jovens em busca do primeiro emprego”, ressaltou o governador Cláudio Castro.

Na capital, existem boas posições para ampla concorrência, tais como 20 para auxiliar de cozinha, com exigência de Ensino Fundamental completo e salários de até R$ 2,4 mil – sendo 10 para Barra da Tijuca e 10 para Copacabana. Destaque também para 60 chances para motorista de caminhão, em Jacarepaguá, e 30 para operador de supermercados nos bairros de Penha, Ramos, Bonsucesso e Méier.

No Médio Paraíba, a captação de vagas resultou na disponibilização de 104 oportunidades para diferentes funções, incluindo uma para advogado e cinco para ajudante de carga e descarga de mercadorias, em Valença e Volta Redonda, respectivamente.

Na Região Serrana, as 76 oportunidades são para Teresópolis, entre elas quatro para ajudante de motorista, cinco para armador de ferros e quatro para fiscal de loja, todas espalhadas por vários bairros da cidade.

As oportunidades são disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine). O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.

Foto: Moskow