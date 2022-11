Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam, na noite de quarta-feira (dia 2), um homem, de 47 anos, que conduzia uma caminhonete roubada na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O fato ocorreu por volta das 19h30, na altura do km 311, onde a equipe da 7ª DEL PRF realizava uma ação de fiscalização estática.

A caminhonete abordada ostentava placa de Campo Limpo Paulista (SP). Aos agentes, o condutor alegou trabalhar com vendas de roupas, disse que havia ido ao Rio de Janeiro para comprar algumas peças de vestuário, mas que não achou e estaria voltando para a cidade paulista. Ele explicou, ainda, que o veículo seria emprestado de um amigo.

De acordo com a PRF, diante das inconsistências nas alegações do indivíduo, foram realizadas revista e inspeção veicular minuciosa, verificando vários itens de identificação adulterados, constatando tratar-se de um clone, sendo o veículo original de mesmos modelo/cor/marca, licenciado no Rio de Janeiro, com registro de roubo em 28 de outubro deste ano.

Desta forma, foi dada voz de prisão ao indivíduo por receptação de veículo roubado e a ocorrência apresentada na 89ª DP (Resende) para registro da prisão e recuperação do veículo.

Foto: Divulgação PRF