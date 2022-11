A operação “VR em Ordem”, realizada entre os dias 3 e 6 deste mês, deteve um motorista suspeito de embriaguez ao volante e envolvido em um acidente de trânsito. A ação removeu ainda 12 veículos com irregularidades ao Depósito Público Municipal de Volta Redonda. As ações foram realizadas de forma integrada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e agentes do programa “Segurança Presente”. O objetivo é manter o ordenamento da cidade.

O flagrante de alcoolemia aconteceu na madrugada de domingo (dia 6), quando policiais militares foram atender a um acidente de trânsito, ocorrido na Avenida do Comércio, no bairro Retiro, e perceberam que o condutor mostrava sinais de embriaguez, como hálito etílico. Os agentes pediram ajuda à GMVR, que conduziram o homem ao Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Dorândia, onde foi feito exame de etilômetro, que deu positivo para alcoolemia em 0.94 mg/L.

O condutor foi encaminhado à 93ª DP (Delegacia de Polícia), no bairro Aterrado, e foi preso. Ele foi autuado pela GMVR por conduzir embriagado ao volante, e o veículo foi removido ao Depósito Público.

Foram removidos ao Depósito Público 10 motocicletas e dois automóveis. Entre as irregularidades estão: condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); veículos sem placas; estacionar em cima de calçadas, impedindo o ir e vir das pessoas, após denúncia feita ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp); CNH de categoria diferente e flagrante de embriaguez ao volante.

“As operações de fiscalizações integradas vão continuar por tempo indeterminado, com o objetivo de manter o município em ordem e seguro, retirando das ruas os veículos sem condições de tráfego ou com problemas legais. As denúncias são importantes e nos auxiliam no planejamento das ações”, afirmou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Fotos cedidas pela Semop.

Secom/PMVR