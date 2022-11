A captação de vagas realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) resultou, esta semana, em 981 oportunidades na capital, Médio Paraíba e Serrana do Rio. As oportunidades são oferecidas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), com salário que pode chegar a R$ 7,2 mil.

Na capital existem 779 vagas disponíveis, sendo 266 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PcD). Entre as chances para esse público, destacam-se 11 para nutricionista, sendo uma para o Méier e 10 para os bairros de Copacabana, Leblon, Flamengo e Botafogo. Também foram captadas oito vagas para enfermeira e uma para médico angiologista, todos PcDs e com salários que podem chegar a R$ 7,2 mil. Há ainda uma oportunidade para ouvidor, com salário de R$ 4,8 mil.

Ainda na cidade do Rio de Janeiro, existem boas posições para ampla concorrência, tais como 50 para atendente de lanchonete, com exigência de Ensino Médio completo, salários de até R$ 2,4 mil e atuação no bairro de Del Castilho. Destaque também para 80 chances para atendente de loja, na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá.

No Médio Paraíba, a captação de vagas resultou na disponibilização de 98 oportunidades para diferentes funções, incluindo duas na área de serviços gerais, sem escolaridade exigida. Há 35 vagas para repositor de mercadorias, destinadas a pessoas com deficiência, para o Centro de Resende.

Na Região Serrana, as 104 oportunidades são para diferentes bairros da cidade de Teresópolis, entre elas 11 para atendente de lanchonete, quatro para auxiliar de linha de produção, quatro para fiscal de loja e cinco para técnico de suporte em TI.

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.

Foto: Moskow