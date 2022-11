A Rio+Saneamento, concessionária do Grupo Águas do Brasil, completa nesta terça-feira (dia 8), 100 dias à frente da operação plena do abastecimento de água em 18 municípios do Rio, incluindo 24 bairros da capital. Em pouco mais de três meses, já foram investidos mais de R$ 41 milhões em obras e intervenções para garantir a qualidade dos serviços nas localidades do chamado bloco 3. As ações já refletem de maneira positiva no cotidiano de 2,6 milhões de pessoas residentes nas áreas de concessão da empresa, também responsável pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto.

Somando as quatro regionais – Capital, Metropolitana, Norte e Serra Lagos –, o trabalho diário das equipes nas ruas possibilitou a execução de 43 mil serviços comerciais e operacionais neste período, além de 37 mil ligações novas de água. Cerca de 150 mil atendimentos foram realizados por meio dos canais de relacionamento da empresa, tanto em lojas como telefone, site e aplicativo. Desde que assumiu o trabalho na região, a empresa gerou ainda cerca de mil vagas de emprego.

Tecnologia em prol do saneamento

Em 100 dias, a Rio+Saneamento colocou em operação quatro Centros de Controle Operacional (CCOs), um em cada regional. As estruturas realizam o monitoramento em tempo real, 24 horas por dia, das condições do abastecimento de água dos municípios de suas respectivas áreas. Em pontos estratégicos, dados de pressão são monitorados e, por meio de macromedidores instalados coletamos os dados de vazão das adutoras. Esses dados são enviados a todo momento para bases localizadas na Zona Oeste do Rio, e nas cidades de Itaguaí, São Fidélis e Rio das Ostras. É a primeira vez que estas regiões recebem este tipo de investimento em prol do saneamento.

A previsão é que sejam investidos o total de R$ 100 milhões nos 18 municípios sob concessão da Rio+Saneamento até o fim do primeiro ano de operação.

“Trabalhamos para trazer o que há de mais moderno e inovador para o saneamento. Nosso propósito é levar saúde e qualidade de vida para as pessoas a partir da universalização do saneamento. A jornada está apenas começando, temos 35 anos pela frente e tenho certeza que faremos muito mais”, garante o presidente da Rio+Saneamento, Leonardo Righetto.

Realizações em 100 dias

Em três meses, a Rio+Saneamento realizou uma série de melhorias no abastecimento das cidades que fazem parte da área de atuação da concessionária no Sul Fluminense, Centro-Sul do estado e Região Metropolitana. Os sistemas de captação das estações de tratamento (ETAs) de Piraí e Vassouras passaram por processos de modernização e manutenção para fornecer água à população com qualidade e eficiência.

Em Pinheiral, foi entregue um novo conjunto de bombas para reforçar a captação de água do rio Paraíba do Sul. Já em Paracambi, o sistema de bombas responsável por abastecer a cidade foi modernizado. Em Rio Claro, estações de tratamento de água e reservatórios vêm passando por manutenções e melhorias.

No último mês, a concessionária iniciou o primeiro pacote de obras de melhoria no abastecimento de Itaguaí, na Região Metropolitana. O trabalho beneficiará moradores dos bairros Santa Cândida, Engenho, Leandro, Jardim Ueda e Mazomba.

Na Zona Oeste do Rio, a Rio+Saneamento executou e finalizou uma obra para melhorar o abastecimento de moradores da Vila Modelo, em Realengo. Foram entregues dois quilômetros de redes de distribuição de água, além do remanejamento de centenas de ligações domiciliares da rede antiga para a nova. Intervenções com o mesmo objetivo seguem em andamento no bairro de Cosmos. Juntas, as ações beneficiarão cerca de 2 mil famílias. Em breve, obras com a mesma finalidade chegarão a Santa Cruz.

Desde o primeiro dia de operação, a Rio+Saneamento concentra esforços para sanar problemas históricos de falta d’água em Rio das Ostras, na Regional Serra Lagos. Apenas naquele município, foram investidos, em três meses, R$ 2,6 milhões para custear a compra de novos equipamentos e colocar em prática uma série de ações na Captação e na Estação de Tratamento de Água.

Na Regional Norte, a empresa já iniciou os trabalhos que resultarão na reforma das Estações de Tratamento de Esgoto dos municípios de Carapebus e São Fidélis.

Próximos passos

Na capital, foi iniciado recentemente o mapeamento topográfico necessário para o prosseguimento de ações de melhoria do abastecimento em Guaratiba. No bairro, haverá a construção de três travessias em adutora para melhorar a distribuição de água. Na região Metropolitana, se encontram em processo de licitação projetos para a construção de adutoras nos municípios de Paracambi e Seropédica. As obras serão primordiais para o desenvolvimento industrial da região.

Em Rio das Ostras, a Rio+Saneamento atua no projeto de melhoria do sistema de abastecimento do município, que inclui a construção de uma adutora de 12 km, além da ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA).

Pelos próximos 35 anos de contrato, serão investidos R$ 4,7 bilhões, com intervenções em toda área de concessão. Está prevista a construção de 12 Estações de Tratamento de Água e 33 Estações de Tratamento de Esgoto, além da implementação de mais de 1.500 km de redes de esgoto no estado.

Foto: divulgação