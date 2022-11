A família de Euclides Lomboni Neto, de 54 anos, está a procura do homem, desaparecido desde o último dia 1º na região. Euclides é morador do bairro Matadouro, em Barra do Piraí, mas teria sido visto sentado na Rodoviária de Volta Redonda e, posteriormente, em uma praça em Barra Mansa. Segundo familiares, ele é moreno, de estatura mediana e usa barba.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 88ª DP (Barra do Piraí) e a família pede para que, se alguém tiver informações que possa ajudar a desvendar o paradeiro do homem, entre em contato com a unidade, através do telefone (24) 2445-4342.

Foto: Reprodução