Tendo em vista o feriado da Proclamação da República, comemorado na próxima terça-feira (dia 15), a Prefeitura de Pinheiral decretou ponto facultativo para a próxima segunda-feira, 14.

As repartições retornam com expediente normal na quarta-feira (dia 16), conforme o Decreto nº 3.171 publicado no Diário Oficial do Município do dia 04 de janeiro. A medida é válida para repartições da administração direta e indireta.

O Decreto não inclui a atuação dos serviços essenciais como os das Secretarias Municipais de Educação, Obras e Serviços Públicos, Pronto Socorro e Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa. Entretanto, os serviços da Secretaria de Educação irão aderir ao ponto facultativo, já que a data foi incluída no calendário próprio da pasta.