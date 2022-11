A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), libera a partir desta quinta-feira (dia 10), a quinta dose da vacina contra a Covid-19 para imunossuprimidos (com baixa imunidade) a partir de 18 anos, e idosos acima de 80 anos. O novo reforço será aplicado respeitando o intervalo de pelo menos três meses da quarta dose.

A vacinação está disponível em todas as 46 unidades básicas de saúde e da família (UBS e UBSF). A secretaria de Saúde orienta que a aplicação pode ser feita com qualquer imunizante disponível. Para receber a dose, é necessário apresentar a caderneta de vacinação, CPF ou cartão SUS.

O médico sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos, explicou que pessoas com alto grau de imunossupressão (baixa imunidade) e idosos, principalmente na faixa etária acima de 80 anos, têm uma resposta menor à vacina do que as pessoas jovens e saudáveis, e perdem essa proteção mais rápido.

“Esses grupos são mais vulneráveis. Por isso a importância da quinta dose para evitar as formas graves da Covid-19, sobretudo quando há circulação de uma nova variante do vírus no estado. Solicitamos que essas pessoas procurem a unidade de saúde mais próxima e faça a dose de reforço”, disse.

Em relação à ampliação da quinta dose para novos grupos e faixas etárias, o médico não descarta a possibilidade. “Estamos acompanhando o panorama da Covid-19 no município diariamente. Não descartamos a ampliação do reforço, mas dependemos de novas remessas de doses para anunciarmos novas medidas”, informou.

Considera-se pessoas com imunossupressão indivíduos que possuam:

I – Imunodeficiência primária grave

II – Quimioterapia para câncer

III – Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras

IV – Pessoas vivendo com HIV/Aids

V – Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias.

VI – Uso de drogas modificadoras da resposta imune – Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6-mercaptopurina; Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe)

VII – Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias

VIII – Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise)

IX – Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas

Com a circulação de nova variante, moradores devem completar esquema vacinal

A secretaria de Saúde de Volta Redonda registou aumento no número de casos de Covid-19 nas últimas semanas. Devido à circulação da nova variante da Ômicron BQ.1 na cidade do Rio de Janeiro, a recomendação é para aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço da vacina contra Covid-19, que procurem a unidade de saúde mais próxima para concluir o esquema de imunização.

Vale lembrar que a terceira dose é destinada para pessoas a partir de 12 anos que receberam a 2ª dose há pelo menos 4 meses. A quarta dose é recomendada para pessoas a partir de 18 anos que tenham tomado a 3ª dose há mais de 4 meses.

Ampliação da testagem

Devido ao aumento de casos e diante da circulação de uma nova variante da Covid-19, a Prefeitura de Volta Redonda ampliou a testagem para todas as 46 unidades básicas de saúde. Para dar mais agilidade aos atendimentos, a equipe da central de testagem foi direcionada à Atenção Básica.

Com isso, a central localizada no antigo Laboratório Municipal no Hospital Dr. Nelson Gonçalves, no bairro Aterrado, ficará temporariamente fechada. A secretaria de Saúde recomenda que pessoas com sintomas gripais devem procurar uma unidade de saúde para fazer o teste.

Serviço:

Todas as unidades: das 8h às 16h, exceto a UBSF São Lucas, que funciona das 7h às 17h.

Unidades em funcionamento até as 18h30: 249, Vila Mury, Açude 1, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Volta Grande, Santo Agostinho e Santa Cruz.