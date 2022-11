A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), está com um novo processo aberto de contratação temporária para trabalhar na sua rede. As inscrições abriram nesta quarta-feira, 16 de novembro, e vão até as 19h do dia 11 de dezembro. Há vagas de Professor I, Professor Supervisor Educacional e Instrutor em Disciplinas Profissionalizantes I para atuação no ano letivo de 2023. Todas as oportunidades são para cadastro de reserva. Ao todo, são 635 vagas disponíveis. Os interessados devem se cadastrar por meio do site da Fundação: www.faetec.rj.gov.br



O total de vagas será distribuído da seguinte forma: 181 para Professores I, com carga horária de 40h semanais; até 59 de Professor Supervisor Educacional, com carga horária de 40h semanais; e até 395 Instrutor para Disciplinas Profissionalizantes I, com carga horária de 40h semanais. O processo seletivo simplificado tem como finalidade disponibilizar recursos humanos para o desempenho de atividades sazonais em unidades de todo o estado.



A remuneração pode chegar a R$ 3 mil. Para o cargo de Instrutor, é exigido como requisito o Ensino Médio completo e experiência na função, já para os demais cargos a exigência é que os candidatos tenham Ensino Superior completo.



Os candidatos com deficiência que fizerem essa indicação na ficha de inscrição terão 5% das vagas presentes no processo seletivo. Já para os candidatos autodeclarados negros ou índios estão reservadas 20% das vagas.



Para o presidente da Faetec, Iranildo Campos, essas novas contratações ratificam o compromisso da instituição com o ensino de excelência. E essas contratações têm como objetivo reforçar o quadro de profissionais, inclusive para novos cursos que serão abertos.



“A Faetec vem reforçando dia após dia o seu compromisso na formação de excelência. Esse processo é para atender uma demanda por profissionais, tanto nas unidades reinauguradas e inauguradas, quanto nos polos em atividade. Eles ainda serão aproveitados para ampliar a cartela de cursos que serão implantados pela Rede. A ideia é atender todo o Estado do Rio de Janeiro”, afirmou Iranildo Campos.



Os selecionados terão direito a licenças maternidade e paternidade; férias proporcionais; 13º salário, inclusive proporcionais, desde que preenchidos os requisitos legais; e remuneração não inferior ao piso regional fixado em Lei Estadual, de acordo com a respectiva categoria. Os candidatos selecionados no processo seletivo simplificado serão contratados após comprovarem aptidão em exame de saúde ocupacional. As atividades serão exercidas nas unidades ou setor indicado pela Faetec.



Confira o calendário:

Inscrições: 16/11 a 11/12, até as 19h

Resultado preliminar: 14/12

Recurso: 15 e 16/12, das 10h às 15h

Divulgação do resultado final: 21/12

Foto: Divulgação