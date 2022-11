A primeira cirurgia cardíaca minimamente invasiva por vídeo da região Sul Fluminense foi realizada no Hospital Unimed Volta Redonda, para a retirada de um tumor cardíaco, um mixoma de átrio esquerdo. Com o sucesso da cirurgia realizada como uma alternativa que proporcionasse menos riscos e uma rápida recuperação, a paciente, de 78 anos, já está recuperada e voltou a sua rotina.

A paciente, moradora de Rio Claro (RJ), descobriu o tumor cardíaco nos exames de rotina com um médico cardiologista e procurou um médico cirurgião cardiovascular para a retirada. “Eu fiquei muito ansiosa para a cirurgia e valeu a espera. Minha recuperação foi muito boa, com menos de um mês da cirurgia pude levar meu atestado na academia da terceira idade. O hospital também foi ótimo, fui muito bem atendida. Fico feliz de saber que fui a primeira paciente da região e desejo que mais vidas tenham essa oportunidade”, comemora Joaquina Peixoto.

Responsável pelo procedimento que só era encontrado nos grandes centros, o médico cirurgião cardiovascular Dr. Jean Pierre explica que, hoje em dia, com a tecnologia, algumas cirurgias podem ser realizadas por vídeo e proporcionam menos riscos. “Como qualquer outra cirurgia por vídeo, a cirurgia cardíaca minimamente invasiva oferece uma recuperação mais rápida, pois, os cortes são infinitamente menores, são incisões mínimas, muito pequenas”, conta o cirurgião.

A primeira paciente da região, Joaquina Peixoto, feliz com sua recuperação, já planeja suas atividades para os próximos meses: “Eu gosto de passear com meus amigos da terceira idade. Agora, quero retornar e aproveitar para viajar”, disse Joaquina.

Para a diretora do Hospital Unimed Volta Redonda, Dra. Isis Lassarote, essa cirurgia é mais um exemplo de como o hospital segue investindo em tecnologia para oferecer o que há de mais moderno e melhor para os clientes: “Esse é mais um avanço para cuidar ainda mais da saúde e bem-estar das pessoas. Nossa preocupação é sempre fazer o melhor para o paciente, consequentemente, temos um hospital no ranking dos 100 melhores hospitais do país pelo estudo da revista norte-americana Newsweek em parceria com a empresa global de pesquisa de dados Statista Inc, além de possuir as principais certificações do setor da saúde, sendo elas: ONA 3, HIMSS 6 e PALC”, afirma a diretora da Cooperativa.

Hospital Unimed Volta Redonda

O hospital de alta complexidade oferece atendimento humanizado, com equipe qualificada e tecnologia de ponta. A unidade possui equipamentos modernos que proporcionam mais agilidade e segurança para os pacientes, médicos especializados, equipe multidisciplinar e excelente estrutura física.

A unidade está localizada na Rodovia dos Metalúrgicos nº 2.490, Casa de Pedra, Volta Redonda – RJ e atende clientes Unimed, particular e outros convênios.

Foto: divulgação