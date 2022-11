Para celebrar a Copa do Mundo 2022, o Clube dos Funcionários promove a Fan Pet, um evento dedicado a transmissão dos jogos do Brasil no mundial. Com megaestrutura de som e luz, o público poderá assistir às partidas em telão de led com área kids, diversas cervejarias, praça de alimentação e shows regionais.

Na estreia da seleção contra a Sérvia, no dia 24/11, estão confirmados: Petriz, DJ Adriano Goes e Charles Reis. No segundo jogo, dia 28/11, entre Brasil e Suíça, sobem ao palco Baile da Mari e Bruninho Nascimento. Já na última disputa da fase de grupos contra o Camarões, dia 02/12, apresentam-se Johnny Groove e Leo Mitto. O DJ Pedro Oliveira animará o público nos intervalos de todos os jogos.

“Nossos eventos têm como marca o ambiente familiar, com conforto e qualidade para todo o público. E na Fan Pet não será diferente, queremos proporcionar momentos memoráveis envolvendo associados e amigos numa atmosfera de muita torcida verde e amarela”, enfatizou André Valle, coordenador de eventos do Clube.

Para o coordenador de comunicação e marketing do Clube, Lyncoln Da Mata, o lançamento da campanha de divulgação do evento foi impactante e serviu para atrair o público torcedor de uma forma inovadora. “Depois do sucesso do Trenzinho da OktoberPet, lançamos a Limousine da Fan Pet. A ação de marketing chamou a atenção de muita gente. Percorremos vários pontos da cidade promovendo o evento com informação, animação e elegância pelas ruas”, destacou Lyncoln.

A festa que promete agitar o Sul do Estado do Rio é uma realização do Clube dos Funcionários em parceria com a empresa Audio Company. Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos na secretaria do Clube ou pelo site da GuichêWeb. Classificação etária: 18 anos.