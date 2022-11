A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite do domingo (dia 20), um homem, de 41 anos, que conduzia um veículo roubado na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O fato ocorreu por volta das 23h15, quando a equipe da 7ª DEL realizava fiscalização de veículos no posto PRF de Floriano. Na ocasião, os agentes abordaram um veículo Hyundai/Creta, com placas do Rio de Janeiro, tendo como único ocupante o condutor.

Segundo a PRF, durante a fiscalização, foram observadas adulterações nos itens de identificação e, após inspeção veicular minuciosa, foi constatado tratar-se de um clone, sendo o original (abordado pela PRF) de mesmos modelo/cor/marca licenciado no município de São João de Meriti e estando com registro de roubo ocorrido em 3 de novembro no mesmo município.

O indivíduo foi preso por receptação de veículo roubado e a ocorrência encaminhada para a 90ª DP (Barra Mansa) para registro da prisão e recuperação do veículo roubado.

O veículo recuperado, ano 2018, está avaliado, conforme tabela FIPE em R$ 94.680,00.

Foto: Divulgação PRF