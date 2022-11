O Volta Redonda segue subindo posições no Ranking Nacional de Clubes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e se consolidando como a 5ª força do estado do Rio de Janeiro. O Esquadrão de Aço chegou a 2.282 pontos, ganhando uma posição em relação ao ano passado e ficando no 52º lugar, alcançando a sua melhor marca da história. O ranking foi divulgado oficialmente no sábado, dia 19.

No ranking deste ano, o Voltaço ficou a apenas 43 pontos de ficar no top 50 clubes do Brasil.

“Tivemos um ano intenso, de muitos desafios, com um começo ruim, mas conseguimos dar a volta por cima e terminamos de uma forma digna, recolocando o Volta Redonda de onde não deveria ter saído. Além disso, fora das quatro linhas tivemos muitas conquistas que são importantes tanto para o presente, mas, principalmente, para o futuro do clube. Temos um planejamento e vamos seguir trabalhando para fazer o Volta Redonda seguir subindo posições no Ranking da CBF”, afirmou o presidente do Voltaço, Flávio Horta.

O mandatário tricolor também falou sobre o planejamento para a próxima temporada. O Volta Redonda terá um ano de calendário cheio, com as disputas do Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Série C do Campeonato Brasileiro e Copa Rio, além da Copa São Paulo de Futebol Júnior e campeonatos estaduais da base.

“Desde que assumimos em 2015, estamos conseguindo seguir com um calendário cheio, o que é de extrema importância para o clube. Sabemos que será mais um ano desafiador, tanto nas competições do profissional como na base, mas estamos nos preparando para fazer uma temporada boa, do tamanho que o Volta Redonda e a torcida merecem, brigando pelas primeiras posições no Carioca, passando de fases na Copa do Brasil e, o mais importante, buscando o tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro”, projetou.

Foto: Divulgação VRFC