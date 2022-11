Aproximadamente 1,5 mil pessoas acompanharam na tarde desta segunda-feira (dia 28), na Fazenda da Posse, em Barra Mansa, o jogo da Seleção Brasileira contra a Suíça. A partida teve um primeiro tempo frustrante, com jogadas amarradas e sem gols. A rede só foi balançada aos 18 minutos do segundo tempo, com o primeiro gol de Vinícius Jr., anulado na sequência devido ao impedimento de Richarlison na origem da jogada. O gol que classificou a Seleção Canarinho para as oitavas de final e levou a torcida ao delírio foi marcado aos 37, pelo volante Casemiro.

Na plateia, o prefeito Rodrigo Drable, acompanhou atentamente as jogadas. O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, que também assistiu ao jogo no local, destacou a presença dos jovens e famílias. “A Prefeitura, através da FCBM, adequou a área externa da Fazenda da Posse para receber os espectadores durante as partidas da Seleção Brasileira no Mundial. Estamos realizando eventos de qualidade, com serviços de food trucks Urbana Comida de Rua, chopp artesanal, telão, DJ e música ao vivo. Tudo isso tem reunido famílias e em especial, os jovens”.

A professora Suellen Silva, comentou sobre o jogo. “Foi uma partida truncada e tensa, mas a vitória veio. Enquanto o gol não chegava, eu e minha família aproveitamos o circuito gastronômico estruturado aqui na Fazenda da Posse. Tudo muito bom”.

O comerciário Thauan Labarba disse que ficou com o ‘coração nas mãos’ ao acompanhar a partida. “Comi as unhas, gritei, pulei, mas o alivio e o grito de vitória vieram quando o juiz apitou, encerrando o jogo”.

Após o jogo, quem levou a plateia ao delírio foi o cantor Petriz e o DJ Gustavo Peixoto.

SEXTA-FEIRA TEM MAIS ‘SUA COPA É NA FAZENDA DA POSSE’

Na próxima sexta-feira (02 de dezembro), a expectativa de Marcelo Bravo é repetir o sucesso de público durante o evento ‘Sua copa é na Fazenda da Posse’, quando o Brasil encara a Seleção de Camarões. “O jogo começa às 16 horas, no entanto, os portões da Fazenda serão abertos às 14 horas para receber ao público. Além do circuito gastronômico, teremos outros shows musicais. Vale lembrar que a entrada é gratuita”.

Foto: Paulo Dimas