Um rapaz, de 24 anos, foi baleado por dois homens armados em uma moto na tarde dessa segunda-feira (dia 28), em Três Rios. O crime ocorreu no bairro Vila Isabel, onde, segundo o que foi apurado pela Polícia Militar, a dupla passou efetuando diversos disparos contra a vítima. O jovem foi atingido no pescoço, no peito e no abdômen.

Ele foi socorrido pelo pai e levado para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, onde passou por cirurgia. Segundo a unidade médica, seu estado é grave.

O caso foi registrado na delegacia de Três Rios e será investigado.