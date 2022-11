Para celebrar o encerramento do calendário de eventos de 2022 da CDL Barra Mansa, a entidade promoveu na manhã desta quarta-feira (dia 30) seu tradicional Café da Manhã, dessa vez nos moldes da edição especial de Natal. Com o salão de eventos lotado de lojistas, associados e autoridades, o presidente José Paulo Nogueira aproveitou a ocasião para se despedir de seu mandato, já que a nova diretoria toma posse no ano que vem para o biênio 2023/2024.

“Agradeço a todo o apoio que tive nesta jornada, a toda equipe da CDL BM, ao prefeito, vereadores e demais autoridades. Fiz o melhor que pude e deixo a presidência com a sensação de dever cumprido e certo de que a entidade sempre estará em boas mãos, porque aqui tem pessoas comprometidas e que lutam pelo melhor para Barra Mansa”, diz José Paulo que, na próxima gestão, assumirá o cargo de vice-presidente.

O Diretor Secretário da CDL BM, Jânio Alves, conduziu a cerimônia e destacou as principais ações da entidade nos últimos meses. “Ações que estimulam e valorizam o comércio de Barra Mansa. No mês de agosto, lançamos o aplicativo da CDL, com muitas facilidades para lojistas e consumidores, além de conter informações, guia comercial e sorteios de prêmios constantemente. Já em novembro, lançamos a campanha Natal Premiado, que sorteará R$ 100 mil em vales-compra. Já aconteceram dois sorteios, injetando R$ 32 mil no comércio e ainda teremos outros dois a serem realizados”, lembrou Jânio. Cabe acrescentar que o aplicativo da CDL Barra Mansa já conta com cerca de 5 mil usuários cadastrados.

A palestra com Erik Penna, ocorrida no último dia 23, foi um grande sucesso de público presente e não deixou de ser citada durante o café. “Foi uma grande oportunidade para que os comerciantes e suas equipes pudessem conhecer dicas de melhor atendimento ao cliente, especialmente nesta época, a melhor para o setor varejista, que é o Natal”. Neste ano, através de um acordo com o Poder Público, a decoração das Avenidas Joaquim Leite e Domingos Mariano ficará na responsabilidade da Prefeitura, através da Fundação Cultura. “A CDL e a Aciap estarão encarregadas da montagem do presépio na Praça da Matriz, assim como nos anos anteriores. Na Praça do bairro Ano Bom, a CDL pretende instalar a árvore de Natal que também é montada em todos os anos”, acrescentou Jânio.

Nova diretoria

Eleita em Assembleia no último dia 24 de novembro, a nova diretoria da CDL Barra Mansa tem como presidente o empresário Gleidson Gomes, proprietário da loja Varejão Têxtil e que assumirá a missão em janeiro de 2023. “Quero dar continuidade ao trabalho que vem sendo executado. Um presidente quando começa um projeto não tem data para terminar. Quero aproveitar para agradecer o apoio do prefeito que, durante a pandemia, sentou com a entidade e teve o entendimento de preservar o comércio. Ninguém faz nada sozinho. O presidente não faz nada se não tiver uma diretoria coesa e o prefeito não faz nada se não tiver um comércio forte. Quando nós olhamos para os presidentes que por aqui passaram nos dá um orgulho muito grande e uma responsabilidade ainda maior. Me sinto honrado de fazer parte da presidência no próximo biênio e espero dar continuidade ao belíssimo trabalho que vem sendo feito, sempre buscando o melhor para a CDL e para o comércio da nossa cidade”, destacou Gleidson.

Homenagem ao prefeito

Prestigiando o último Café da Manhã da CDL neste ano, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, foi agraciado pela diretoria da entidade com uma placa de “Amigo do Comércio”. A comenda é uma homenagem em nome de todos esses anos de diálogo e parceria com a classe lojista. Na ocasião, Rodrigo aproveitou para citar a lei de incentivo aprovada na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) que torna o ambiente na cidade mais favorável aos novos negócios. “Com a dedicação dos deputados Marcelo Cabeleireiro e André Ceciliano, a lei foi colocada em prática na última sexta-feira, e deve gerar, a princípio, 200 empregos diretos na nossa cidade, através da empresa Soufer. Outras 50 estão com pretensão de se instalarem, em breve, no distrito industrial. Para isso acontecer, estamos criando um banco de fomento para venda desses lotes, que deve ser aprovado nos próximos dias. É geração de empregos de forma objetiva”, anunciou.

Sala de Reuniões

Outro momento especial da manhã de confraternização e homenagens foi a inauguração oficial da nova sala de reuniões da CDL Barra Mansa, que leva o nome do lojista Alberto Aldet, que presidiu a entidade no período de 1984 a 1987. Aldet faleceu em novembro de 2020, aos 91 anos, mas ficou eternizado como um dos comerciantes mais tradicionais de Barra Mansa. Ele foi um dos fundadores da CDL BM e, também, do Rotary Clube da cidade.

“Sr. Alberto Aldet fez história em Barra Mansa e foi um exemplo de vendedor e de comerciante atuante por muitas décadas. Ele nos acolhia, nos incentivava e esse carinho eu vou levar para minha vida inteira. Essa escolha é uma justa homenagem por tudo o que ele representa para nossa classe e o sr. Alberto vai ficar sempre presente aqui na CDL através dessa iniciativa”, comentou, emocionada, a diretora de eventos Juliana Rolim. Rodrigo Drable também fez questão de prestar homenagem à memória do comerciante. “O carinho que sempre tive dele a vida inteira vai além do comércio e ultrapassa qualquer outro tipo de vínculo profissional. Deixou saudades, deixou sua marca no comércio da cidade e sua figura icônica é quase insubstituível”, falou o prefeito antes de, junto com a família, descerrar a placa.

Ricardo Aldet, filho de Alberto Aldet, agradeceu a todos que fazem parte da entidade. “Estou muito feliz e grato com esta mais que merecida homenagem. Meu pai realmente deixou um legado pelo seu trabalho em uma época relevante e de sucesso no comércio barra-mansense. Deixou uma imagem bacana como grande comerciante que foi”.

Sorteio

Durante o evento, foram sorteados e entregues 10 vales-compra no valor de R$ 300 cada entre os presentes. Aline Sarria foi uma das contempladas e ressaltou a alegria de receber o brinde. “É a primeira vez que participo e achei muito bacana a iniciativa da CDL de homenagear tanto o lojista como o consumidor”, comemorou a trabalhadora, que pretende aproveitar o vale para presentear o marido e o filho.

Quem também faturou um vale-compra foi Sandra Chieregate, lojista da Open Modas. “Achei muito legal a iniciativa, e, também, muito inteligente, porque o dinheiro voltou para o comércio. Não costumo ganhar nada em sorteios e agora, certamente, vou comprar alguma coisa para mim. Pretendo vir mais vezes nesses cafés da CDL, pois a entidade sempre prestigia os participantes”.

Vale lembrar que a campanha Natal Premiado continua e sorteará, ao todo, 288 vales-compra nos valores de R$ 200, R$ 300, R$ 500 e R$ 1.000 para ser utilizado nas lojas participantes da ação. No total, serão R$ 100 mil distribuídos aos consumidores sorteados e injetados no comércio barra-mansense. O próximo sorteio acontece neste sábado, dia 3, às 11 horas.

Presenças

Também prestigiaram o Café da Manhã de Natal da CDL Barra Mansa o vereador Demerson Novais; o presidente da Câmara Municipal, Luiz Furlani; o superintendente da Fundação de Cultura, Marcelo Bravo; diretor dos jornais A Voz da Cidade e Diário do Vale, Luciano Pançardes; a presidente do Rotary Club Barra Mansa, Dinah Ottoni; o comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Paulo Sérgio Valente; o deputado estadual Marcelo Borges; o vice-presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Rio, Jair Francisco Gomes; além de Daniel Abreu, Leonardo Ramos, Eros dos Santos e Bruno Paciello, secretários de Ordem Pública, Finanças, Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico, respectivamente; entre outras figuras importantes.