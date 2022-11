A Prefeitura de Barra Mansa, através das Secretarias de Ordem Pública (SMOP), Manutenção Urbana (SMMU), Desenvolvimento Rural (SMDR) e Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), segue na manhã desta quarta-feira (dia 30), com várias frentes de trabalho atendendo ocorrências causadas pelas chuvas que atingiram o município na noite de ontem. O Saae também participa da ação nos bairros e distritos da cidade. De acordo com a Defesa Civil, foi registrado um volume de chuva acima do esperado.

“Os nossos dados pluviométricos marcaram nas últimas 24 horas uma média de 37 milímetros de chuva por hora, superando a nossa expectativa que era de 25 milímetros. Foi uma chuva intensa que atingiu nossa região. Ainda na noite de terça-feira nós já iniciamos os atendimentos. Ressalto que durante a madrugada não tivemos nenhum registro”, disse João Vitor da Silva Ramos.

Distrito de Amparo

Ainda segundo a Defesa Civil, as principais ocorrências foram registradas no bairro Ano Bom e nos distritos de Rialto e Amparo. “Nesta manhã estamos com todas as equipes em Amparo, onde registramos o transbordamento do Rio Turvo. Prestamos apoio a uma senhora que teve sua casa atingida, mas ela já foi deslocada par a casa do filho e vamos encaminhá-la à Assistência Social, pois acabou perdendo móveis devido ao alagamento. Nós tivemos uma queda de árvore que interditou o acesso a Rialto, mas ainda na noite de ontem nossas equipes fizeram a desobstrução da via”, pontuou João Vitor, acrescentando:

“Já na Avenida Presidente Kennedy, no Ano Bom, nós tivemos um deslizamento de terra, que além de obstruir a via, resultou no atolamento de cinco carros. Com a ajuda das equipes da Secretaria de Manutenção Urbana, nós desatolamos todos os veículos e realizamos a retirada do material para que o trânsito pudesse fluir”.

Na manhã desta quarta-feira as equipes da Manutenção Urbana e Saae trabalham na limpeza nos pontos mais críticos da cidade. “Estamos com equipe trabalhando na estrada Santa Rita/Amparo e que em seguida irá para Amparo atender as ocorrências. Nossas equipes também trabalham nos bairros Roselândia, Apóstolo Paulo e Jardim Marajoara fazendo a remoção de lama. O Saae está atuando na limpeza de vias. Todos estão mobilizados no atendimento das demandas”, concluiu o secretário da SMMU, Cesar Carvalho.

FOTOS:Divulgação