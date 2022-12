No sábado (dia 3), Neymar esteve em campo participando de treino de preparação para o duelo contra a Coreia do Sul. O camisa 10 da seleção postou uma foto em que aparece treinando com bola e aumenta expectativa do retorno aos gramados.

Na legenda, o atacante escreveu um trecho da música I Got You do cantor James Brown: “Estou me sentindo bem e eu sei me sentiria assim”.

O craque brasileiro começou o trabalho de transição, que ainda conta com fisioterapia motivada pelo problema no ligamento colateral do tornozelo direito.

Além disso, em vídeo publicado pela CBF, Neymar aparece brincando em roda de bobinho e fazendo trabalho de finalizações.

A fase de transição já havia sido planejada por Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, no entanto, o retorno de Neymar dependerá de como ele irá reagir.

O Brasil volta a campo nesta segunda-feira (dia 5), às 16h, contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Com informações do Metrópoles

Foto: reprodução do instagram