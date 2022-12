“Pode ficar tranquilo que o cheiro de peixe a gente já resolveu”. A frase ilustra um dos trechos do vídeo compartilhado nas redes sociais do Royal Supermercados para anunciar a nova filial da rede, que será instalada no imóvel do antigo Extra, na Vila Santa Cecília. A loja tem previsão de inauguração para outubro de 2023.

O projeto prevê uma inversão do que a população de Volta Redonda e do Sul do estado está acostumada. O mercado ficará no térreo e as lojas no piso superior. A estratégia é que o consumidor circule primeiro em meio às gôndolas dos produtos oferecidos pela unidade.

A Folha do Aço apurou que a empresa, ocupante de posição de destaque na região, calcula um investimento de R$ 5 milhões na reforma do espaço. A expectativa, com a inauguração da nova unidade é que sejam gerados 500 novos postos de trabalho na cidade.

Nos próximos meses, os investimentos em expansão dos negócios da família Chokyu em Volta Redonda não estarão concentrados somente na instalação da loja da Vila Santa Cecília. A rede Royal de Supermercados está prestes a inaugurar os seus centros de distribuição e administrativo na Rodovia do Contorno, fazendo com que o grupo ultrapasse a marca de dois mil postos de trabalho gerados, contando as sete lojas na Cidade do Aço.

O crescimento se dá em um momento de retomada da economia e desenvolvimento do município pós-pandemia. Apesar do receio com o surgimento de variantes e subvariantes do Coronavírus, o cenário aponta para um viés de alta para os próximos meses, em especial no varejo alimentar.

Ampliação da concorrência

Por ser a principal cidade do Sul Fluminense, ao longo dos últimos anos, Volta Redonda reforçou a sua representatividade para a economia da região nos setores supermercadista e de comércio. E a chegada de novos grupos e franquias vem aquecendo o mercado interno.

Com mais de 250 lojas espalhadas de norte a sul do país, a rede Atacadão foi uma dessas empresas que expandiu seus negócios no município administrado pelo prefeito Neto (sem partido). Recentemente, uma segunda unidade do grupo foi aberta na Rodovia dos Metalúrgicos, próxima ao Park Sul.

Outra empresa aguardada na cidade é a rede atacadista Assaí, anunciada com exclusividade pela Folha do Aço em 2020 e que concretizou a sua instalação na cidade este ano. O investimento será da ordem de R$ 50 milhões e o local escolhido para a nova unidade foi a Avenida Beira-Rio, em uma área da Gerdau. Serão gerados aproximadamente mais 500 empregos.

Criada há 48 anos em São Paulo, a rede desde 2007 passou a fazer parte do GPA, empresa do grupo Casino, maior varejista do Brasil. Essa parceria alavancou o crescimento, evoluindo de 14 para 173 lojas, com geração de mais de 45 mil empregos. Nas unidades são disponíveis mais de sete mil itens de grandes marcas nacionais e importadas de mercearia, alimentos, perecíveis, embalagens, bazar, higiene, bebidas e limpeza.

O setor de shoppings também está se movimentando. A CSB acaba de anunciar a expansão do Sider Shopping. O projeto é expandir a área bruta locável em mais 6.500 metros quadrados. O complexo na Vila Santa Cecília passará a contar com mais uma torre – no terreno do antigo Hortifruti – interligada por passarela panorâmica. O empreendimento ganhará uma nova fachada, com visual mais moderno. A conclusão da obra está prevista para 2024. Com todos esses novos investimentos, o público consumidor fica na expectativa de boas ofertas na hora da compra.

Crescimento e geração de emprego

Principal canal de abastecimento dos lares, o setor supermercadista brasileiro vivenciou, em 2021, um ano de crescimento, conforme os dados do 45º Ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), com base no estudo Estrutura do Varejo, realizado pela NielsenIQ exclusivamente para a revista SuperHiper, que traz os dados oficiais do autosserviço nacional. No ano passado, o setor alcançou um faturamento de R$ 611,2 bilhões, por meio da operação de todos os seus formatos e canais de distribuição (mercado de vizinhança, supermercado, hipermercado, atacarejo e e-commerce).

Com isso, o resultado consolidado pelos supermercados representa 7,03% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Este desempenho foi obtido a partir da operação de um universo de estabelecimentos que também cresceu, chegando a um total de 92.588 lojas, ante as 91.351 unidades operadas em 2020, passo que ilustra o contínuo engajamento das empresas supermercadistas nacionais em expandirem seus negócios e, com isso, ampliarem cada vez mais a oferta de pontos de venda disponíveis para a população brasileira.

Ou seja, em 2021, o autosserviço ficou maior, mais forte e ampliou sua capilaridade no território nacional. Vale destacar que este universo de lojas agrega um total de 237,8 mil check-outs e uma área de vendas de 23 milhões de metros quadrados.

Em 2021, o setor de supermercados também avançou em outros importantes indicadores de desempenho, como o de geração de empregos, por exemplo. Sendo, reconhecidamente, um dos maiores empregadores do país, o varejo alimentar contabilizou um efetivo profissional de 3,1 milhões de colaboradores diretos e indiretos no ano passado.

Foto: reprodução da internet