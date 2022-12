O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, anunciou nesta segunda-feira (dia 12) o pagamento da 2ª parcela do 13º salário de 2022 aos servidores ativos, aposentados e pensionistas, para a próxima quarta-feira (dia 14). Segundo a Lei, a quitação do 13º salário é obrigatória até o dia 20 de dezembro.

“Com muita responsabilidade mais uma vez cumprimos com nosso compromisso de garantir os direitos salariais dos trabalhadores que ajudam a manter e erguer nossa cidade e com a população, visto que o pagamento em dia motiva os trabalhadores a prestarem serviços adequados e de qualidade, além de aquecer as vendas do comércio para o Natal, movimentando a economia”, frisou o prefeito que atribui a conclusão do pagamento à boa administração das contas públicas.

De acordo com o secretário municipal de Administração, Vagner Machado Soares, a folha de pagamento da segunda parcela do 13° salário, será no valor de mais de R$ 1,5 milhão (um milhão e quinhentos mil reais).

“Com o equilíbrio das contas, conseguimos arcar com esse compromisso, em mais uma demonstração da gestão fiscal eficiente e do nosso comprometimento com os servidores. Além de movimentar a economia, aquecendo o comércio, gerando emprego, renda, o pagamento garante o conforto dos funcionários que poderão fazer suas compras, suas festas e ter mais alegria nesse fim de ano”, reforçou o secretário Municipal de Administração, Vagner Machado Soares.

A primeira parcela do 13º salário foi paga no dia 09 de junho.