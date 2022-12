O juiz Thiago Rabelo da Costa, da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, determinou, nesta segunda-feira (dia 12), um prazo de até cinco dias para que a atual diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos entregue, em juízo, as chaves de todos os estabelecimentos e dependências da entidade. No caso de descumprimento da sentença, o magistrado estipulou multa de R$ 20 mil, solidária entre os integrantes da diretoria em exercício. A notificação deve ser entregue por um Oficial de Justiça.

Na decisão, além da entrega das chaves, o magistrado registrou ainda que a Comissão Eleitoral nomeada pela Justiça do Trabalho deverá proceder, de imediato, com os atos de posse da Chapa 2, eleita em julho deste ano, liderada por Edimar Miguel. Da decisão ainda cabe recurso.