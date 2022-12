A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), anuncia a abertura de edital para ingresso em 2023 nas unidades de ensino mantidas pela Rede. São mais de sete mil vagas para Educação Básica, Especialização de Nível Técnico e Ensino Superior. Em Volta Redonda, há vagas para cursos técnicos e profissionalizantes em Administração, Informática para internet e Logística.

As inscrições começaram na quinta-feira, 1º de dezembro, e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora do concurso: www.legalleconcursos.com.br.

Ao todo, são 7.070 vagas distribuídas entre os segmentos: Educação Infantil; Ensino Fundamental; Ensino Médio (Formação Geral, Normal de Nível Médio e Integrado); Técnico de Nível Médio (Concomitância Externa e Subsequente); Especialização de Nível Técnico; e Ensino Superior. As inscrições ficam abertas até o dia 22 de dezembro.

“Estamos oferecendo mais de sete mil oportunidades para a população do Rio de Janeiro ter acesso a uma educação gratuita de qualidade. É recompensador saber que mais de sete mil pessoas terão a chance de uma vida melhor, com educação”, declarou Iranildo Campos, presidente da Faetec.

Do total de vagas, 40% são destinadas ao sistema de cotas, reservado ao candidato comprovadamente carente socioeconômico e que concorra na condição de rede pública ou negros/pardos/índios. A taxa de inscrição será no valor de R$ 55,12 e o pagamento poderá ser realizado até o dia 23 de dezembro. Aqueles que desejam se inscrever com pedido de isenção da taxa ou pelo sistema de cotas deverão fazer até o dia 10 de dezembro.

O processo seletivo para Educação Infantil, Ensino Fundamental (Isepam, Iserj e EEEF Antônio Sarlo) e Ensino Médio (Formação Geral e Normal) se dará por meio de sorteio. Aos candidatos para as demais unidades da Faetec, será aplicada uma avaliação objetiva, a ser realizada no dia 29 de janeiro. Os vestibulandos farão ainda uma redação, além da prova objetiva.

Aqueles que concorrem aos cursos Técnicos em Instrumento Musical, na Escola de Artes Musicais, e em Teatro, na Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena, serão submetidos à realização do Teste de Habilidades Específicas nos dias 28 e 29 de janeiro.

Ao final do período de matrículas, caso as vagas não sejam preenchidas em sua totalidade, estas poderão ser disponibilizadas aos demais candidatos aprovados e classificados na lista de espera. É recomendado que o candidato se atente às normas e especificações do edital, disponível em: www.faetec.rj.gov.br.