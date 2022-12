Moradores do bairro Saudade comemoram a pavimentação da Alameda Santa Cruz e da Rua Almirante Alceu Leal de Souza Neto. Na manhã desta quinta-feira (dia 15), o prefeito Rodrigo Drable acompanhou o andamento das obras, que estão sendo feitas por equipes da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU). Ele e o secretário da Pasta, Cesar Carvalho, também estiveram no bairro Cotiara, onde a passarela sob o viaduto da Rodovia Presidente Dutra será reconstruída. A estrutura caiu devido às chuvas que atingiram Barra Mansa em fevereiro deste ano.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Saudade, André Paulo Rodrigues Carvalho, revelou que os trabalhos no local eram esperados pela população há 34 anos. Ainda lembrou que no início do primeiro mandato de Drable, casas situadas nas vias receberam melhorias no abastecimento de água pelo Saae-BM.

“Essas ruas eram de paralelepípedo e o asfalto chega aqui pela primeira vez. É uma grande conquista! Em Saudade ficarão apenas quatro ruas para serem asfaltadas. Os moradores também sofriam com a falta de água nos finais de semana, quando aumenta a demanda. Mas no início do primeiro mandato do Rodrigo, o Saae veio aqui e trocou a tubulação e aumentou a pressão da água. Com parceria e diálogo conseguimos fazer as coisas”, destacou André Paulo.

O vereador Marquinho Pitombeira também esteve no local e agradeceu o prefeito e o secretário por realizar melhorias nas vias. “Vemos que as melhorias são contínuas. Não só aqui em Saudade, mas em outros bairros da cidade. São obras, reparos e manutenções que atendem e melhoram a vida dos moradores”.

Já no bairro Cotiara, equipes da SMMU limpam a área que receberá a nova passarela. O secretário Cesar Carvalho explicou que antiga estrutura para pedestres era metálica e agora eles trabalham para projetar uma mais resistente.

“A passarela dá acesso à Rua Luiz Paulo Nogueira. Embaixo passa o Córrego Cotiara, que sobe bastante durante as chuvas. Por isso, precisamos analisar e fazer o melhor projeto possível para que não tenhamos mais problemas como o ocorrido este ano”, destacou.

O prefeito Rodrigo Drable falou sobre as melhorias nos dois bairros. “Que alegria eu tenho em ver as obras acontecendo. Na Cotiara, vai facilitar e melhorar a vida dos moradores da Rua Luiz Paulo Nogueira e do Morro do Macuco. Estamos em época de chuvas, mas vamos acelerar para que a passarela seja concluída. Em Saudade, nosso objetivo também é facilitar o acesso que quem mora na Alameda Santa Cruz e na Rua Almirante Alceu Leal. Estamos fechando o ano com muitas obras entregues e muitas outras estão por vir”, concluiu Drable.

Foto: Felipe Vieira