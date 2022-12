Dentre os inúmeros investimentos realizados em Pinheiral em 2022, desde infraestrutura até a aquisição de novos veículos, está o importante marco na modernização do espaço público da cidade, a iluminação 100% LED. As novas lâmpadas, além de mais econômicas, geram menor desgaste ambiental, possuem vida útil mais longa e são capazes de emitir luz de forma mais eficiente, o que torna os ambientes mais adequados para o uso da população. O serviço, no valor de mais de R$ 2 milhões, foi custeado pelo próprio município e substituiu mais de 3 mil pontos de iluminação.

“Vivemos um excelente momento em Pinheiral, com o controle das contas e eficiência fiscal. A substituição das luminárias tradicionais por LED é um avanço enorme para economia de recursos públicos, bem como para se lançar no modelo de cidade inteligente, com eficiência energética, mais segura e moderna”, disse o prefeito Ednardo Barbosa.

LED nos prédios públicos

Todos os prédios públicos já contam com a nova tecnologia. Após a Prefeitura de Pinheiral ter projeto classificado em primeiro lugar na 6ª Chamada Pública de Projetos (CPP) de eficiência energética da Light, onde concorreram projetos de diversos municípios da área de concessão da empresa no Estado do Rio de Janeiro, os prédios públicos, 50 no total, receberam a iluminação LED, por meio do projeto “Poder Público Eficiente”, custeado com recursos oriundos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Light, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), cujo principal objetivo é reduzir o desperdício de energia, através da substituição de equipamentos ineficientes. Além disso, foi feita a adequação do nível de iluminamento nas escolas e nos demais prédios públicos.

Reformas e novos empreendimentos

2022 foi também um ano marcado pela realização de muitas obras de infraestrutura, com a revitalização de espaços e prédios públicos e novos empreendimentos e a aquisição de equipamentos e veículos.

Na área da saúde, foram adquiridos o novo raio-x com imagens digitalizadas, equipamentos da clínica de oftalmologia, equipamentos de ultrassonografia, mamógrafo e equipamentos para sala de estabilização e centro cirúrgico.

“Estamos atuando nas reformas das Secretarias de Saúde e Educação, Clínica de Fisioterapia que terá capacidade para atender em outras áreas e mais pacientes, reforma das Praças Brasil e Teixeira Campos, além de outros espaços públicos que em breve começam a ser reformados como Pronto Socorro e Hospital Municipal, implantação de área de lazer no bairro Cruzeiro II, melhoria de serviços, aquisição de novos equipamentos e veículos, inúmeras inaugurações, e, aos poucos, vamos beneficiando todos os setores, bairros e localidades transformando Pinheiral numa cidade ainda melhor de se viver”, enfatizou.

Foto: divulgação