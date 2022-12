A CCR RioSP, concessionária que administra a BR-101 da Praia Grande, em Ubatuba, até a capital fluminense, informa que em virtude das chuvas fortes e intensas no município desde o início da semana, será preciso efetuar a interdição total da pista, em ambos os sentidos, no trecho entre o km 477, altura do Camorim, em Angra dos Reis e o km 424, na região da Praia Grande, em Mangaratiba.

Segundo a concessionária, a medida é temporária e terá início a partir da 01h da madrugada desta quinta-feira (dia 22). A ação tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal e o objetivo é preservar a vida dos motoristas, evitando acidentes, uma vez que o local está suscetível a deslizamento de terra, como aconteceu em abril deste ano.

A orientação é que o motorista evite trafegar pela rodovia e que não permaneça no congestionamento. Em caso de emergência, pare num posto de serviço mais próximo. Ainda de acordo com a CCR, uma nova avaliação da equipe de engenharia será realizada na manhã da quinta-feira (dia 22), para análise de possibilidade de liberação do trecho.

Foto: PRF