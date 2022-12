Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) deflagraram, na sexta-feira (dia 23), a operação “Falso Salomão”, em conjunto com a Polícia Militar e o Ministério Público. O objetivo era recuperar uma criança de dois anos que havia sido retirada dos braços da avó pelo autodenominado “tribunal do tráfico”, na região conhecida como Estrada da Sinagoga, em Cabo Frio, na Região dos Lagos Fluminense.

De acordo com as investigações, a irmã de um dos traficantes locais, que não pode ter filhos, teria se encantado pela menor e solicitado ajuda ao irmão para ficar com ela. O homem, então, determinou que a avó da bebê fosse levada ao interior da comunidade, onde passou por uma sessão de tortura e, ao final, teve a criança arrancada dos braços.

O caso aconteceu em julho deste ano. Os autores chegaram a emitir um falso registro de paternidade, no qual um dos envolvidos passou a constar como pai da menor.

A mulher e o marido dela foram presos e levados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. A bebê e a avó foram encaminhadas para atendimento psicológico. Diligências seguem em busca de mais quatro envolvidos no crime.