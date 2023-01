O Volta Redonda goleou o Resende por 5 a 1 na noite desta quarta-feira (dia 25), no estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.

Pedrinho, duas vezes, Lelê, duas vezes, e Ricardo Sena anotaram para o Voltaço. Enquanto Rayne marcou o gol alvinegro.

Fotos: Raphael Torres/Voltaço e André Moreira/Resende

O Volta Redonda marcou três vezes nos primeiros minutos de jogo. Pedrinho, no primeiro minuto de partida, abriu o placar e Lelê, aos três e 13 minutos, ampliou para os donos da casa.

O Resende diminuiu o marcador aos 16 minutos com Rayne, após bola levantada na área por Stefano. O Voltaço voltou a marcar aos 31 minutos, novamente com Pedrinho.

Na volta do intervalo, os donos da casa ampliaram a vantagem com Ricardo Sena, aos nove minutos, dando números finais ao confronto.

O próximo compromisso do Volta Redonda será contra o Vasco, na segunda-feira (dia 30), às 20h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Enquanto o Resende recebe a Portuguesa-RJ, às 15h30mim, no estádio do Trabalhador.

Campeonato Carioca 2023 – 4ª rodada

Volta Redonda: Jefferson, Iury, Alix, Daniel Felipe (Marco Gabriel) e Ricardo Sena (Marcos Vinicius); Bruno Barra (Danrley), Dudu (Henrique) e Luciano Naninho; Luizinho (Macário), Pedrinho e Lelê. Técnico: Rogério Corrêa.

Resende: Jefferson Luis; Medina, Rayne, Hiago Cena (Joanderson) e Kevyn Lucas (Caxambu); Dener, Paulo Victor (William), Zizu (Yan) e Igor Bolt (Bartholdy); Stefano, Bismarck. Técnico: Sandro Sargentim.

Gols: Rayne (RES); Pedrinho (2), Lelê (2) e Ricardo Sena (VRE)

Cartão amarelo: Medina, Igor Bolt e Bartholdy (RES)