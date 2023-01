Os moradores dos condomínios localizados na Rodovia do Contorno decidiram realizar uma manifestação no domingo (dia 29), às 9h, no trecho em frente aos prédios.

A decisão foi tomada após mais um acidente ser registrado no local neste sábado (dia 28). A colisão entre dois veículos causou a morte de uma família, incluindo pai, mãe e um bebê de apenas um ano. Um outro homem que também estava no carro morreu. A batida aconteceu na altura do km 8.

Segundo o síndico de um dos condomínios, Luciano Martins, não só os moradores, mas toda população está convidada para o ato. “Estamos todos com medo de transitar pela rodovia e pedimos que todos que puderem estar com a gente, que venham para o ato”, disse.

Recentemente, o jornal Folha do Aço publicou matéria mostrando que os técnicos do Dnit apontaram diversos problemas na rodovia. Foi constatado que o pavimento da rodovia tem graves problemas, como afundamentos, fissuras, trincas e rachaduras “couro de jacaré”.

Este tipo de defeito, que antes era localizado próximo ao Residencial Jardim Mariana, no Km 3,8, se alastrou ao longo da via, em especial no Km 8, onde ocorreu a remoção superficial do revestimento asfáltico. A prefeitura de Volta Redonda, através da Procuradoria-Geral do Município (PGM), solicitou à Justiça uma audiência especial com o Dnit para a realização de manutenções emergenciais na Rodovia do Contorno.

O pedido leva em consideração um laudo técnico da secretaria municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, apontando diversos defeitos estruturais que podem provocar novos acidentes, além de condições precárias de manutenção e sinalização, principalmente nesta época de chuvas (que vai até o fim de março de 2023).

Faz-se necessário que as autoridades tomem uma providência concreta para que a situação seja resolvida e a Rodovia do Contorno não se consolide como a “Rodovia da Morte”.