Um idoso identificado como Alceu Eurico da Silva, de 73 anos, foi encontrado morto, na manhã de domingo (dia 29), dentro de casa, na Rua F, Nove de Abril, em Barra Mansa. Ele estava com uma tesoura de jardinagem encravada no pescoço.

Na pia da cozinha, o perito da Polícia Civil encontrou uma faca também com manchas de sangue. Na delegacia de Barra Mansa, uma vizinha de Alceu disse que, na noite anterior, ouviu barulhos na casa do idoso, como se alguém estivesse sendo jogado contra a parede, o que indica a possibilidade de a vítima ter lutado contra o assassino. Ela disse que chegou a ir até a porta, mas a residência do idoso estava com a porta e as janelas fechadas.

Com este crime, Barra Mansa registrou o fim de semana mais violento do ano. Também no domingo, no bairro Boa Vista II, Astrogildo Lopes Pinto, de 36 anos, morto com vários tiros. E uma bala perdida atingiu a canela de um homem de 27 anos.

Segundo foi apurado por policiais, Astrogildo estava perto de um bar quando dois homens com roupas camufladas chegaram de motocicleta. Um deles desceu e atirou na vítima.