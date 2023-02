Três vezes vereador em Volta Redonda, Jari Oliveira, que foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro no último dia 2 de outubro, tomou posse nesta quarta-feira (dia 1º), às 15h, no Palácio Tiradentes, no centro do Rio, ao lado de outros 69 parlamentares que comporão a legislatura 2023-2027 da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

Com duas passagens pela Alerj como suplente do Partido Socialista Brasileiro (PSB), entre dezembro de 2021 e março de 2022 e novamente entre outubro de 2022 e janeiro de 2023, Jari chega a seu primeiro mandato com 27.288 votos e uma crescente participação no cenário político do Sul Fluminense. O deputado, conhecido por sua trajetória independente e combativa e pelo incentivo à participação popular, pretende continuar atuando como um fiscalizador dos serviços públicos no âmbito estadual e legislando a favor dos menos favorecidos.

“A minha missão é honrar todos os votos que tive, trabalhando em prol de todos os cidadãos fluminenses. A participação popular sempre foi a minha marca, portanto a voz da população é e sempre será o meu norte”, afirma Jari. “Como deputado estadual, vou lutar por políticas públicas que fortaleçam o desenvolvimento sustentável do nosso Estado, com um olhar para a economia local, incentivando as vocações de cada região. Vou trabalhar para melhorar a qualidade de vida da população, buscando garantir acesso às garantias constitucionais, tais como moradia, saúde e educação”, completa.

Jari ressalta ainda que dará continuidade ao projeto Deputado na sua Cidade, versão ampliada para todo o Sul Fluminense do bem-sucedido Vereador no seu Bairro, que começou em 2013, em Volta Redonda. Com uma espécie de gabinete itinerante, a iniciativa tem como objetivo ouvir as demandas da população de cada localidade, aproximando o político das reais necessidades dos cidadãos. A primeira edição do projeto Deputado na sua Cidade em 2023 já tem data marcada: próxima segunda-feira, 6 de fevereiro, das 8h às 12h, na Praça Aprígio Cravo, em Volta Redonda.