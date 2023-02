A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Barra Mansa divulgou na manhã desta sexta-feira (dia 3) o balanço das ocorrências registradas nas últimas 48 horas por conta do volume de chuvas no período. Foram 29 casos ao todo: 24 envolvendo deslizamento de terra, três sobre queda de árvores e duas sobre vistoria técnica em imóveis.

O trabalho da Defesa Civil resultou em dez interdições de imóveis em situações de risco. De acordo com o coordenador da COMPDEC, João Vitor da Silva Ramos, 27 pessoas precisaram ser desalojadas e encaminhadas para a casa de familiares.

Os seguintes bairros foram afetados nessas ocorrências: São Francisco, Ano Bom, Vila Coringa, Vila Orlandélia, Centro, Abelhas, Jardim América, Jardim Guanabara, São Sebastião, Nova Esperança, Santa Lúcia e Distrito de Amparo.

As ações são realizadas em conjunto com as Secretarias de Ordem Pública, Manutenção Urbana, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Assistência Social e Direitos Humanos, além da Guarda Municipal e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

Situação dos rios

A Defesa Civil também registrou o nível dos rios nas últimas horas pelo sistema Hidroweb.

O Rio Barra Mansa transbordou no final da tarde de quinta-feira, dia 02. Como o Sistema de Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) estava fora do ar e permanece sem atualização até o momento, não foi possível especificar o nível exato. A medição anterior indicava 1,52 metro, próximo do nível de transbordo que é de 2 metros.

As ocorrências de transbordamento do Rio Barra Mansa afetaram os bairros: Nova Esperança, São Luís, São Pedro, Boa Sorte, Piteiras e Santa Clara.

“Ontem foram acionados os equipamentos de sirene nos bairros Nova Esperança e São Luís para alertar a população do risco de transbordamento. As lideranças locais da comunidade foram informadas”, disse o coordenador da Defesa Civil, acrescentando ainda que os agentes seguem monitorando a régua na localidade da Fazenda UBM.

Já o nível atual do Rio Paraíba do Sul é de 2,90 metros, sendo que o limite de segurança para transbordo é 4,50 metros. A Usina Hidrelétrica de Funil, em Resende, está atuando em sua vazão mínima com reservatório a 61,9% de sua capacidade. A cheia do Rio Paraíba do Sul se deve ao volume de água recebido dos afluentes abaixo da barragem.

O Rio Bananal apresenta nível de 1,90 metro, com limite de segurança de transbordo estipulado em 6,70 metros. A Defesa Civil não registrou ocorrências em suas margens.

Chuvas

O volume de chuva nas últimas 48h, de acordo com o monitoramento do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), foi de 77,4 milímetros. As informações são registradas com base no pluviômetro do bairro Nova Esperança.

A previsão para esta sexta-feira, 03, é de céu claro a parcialmente nublado na maior parte do Estado do Rio de Janeiro, com pancadas isoladas de chuva moderada a ocasionalmente forte a partir da tarde, variando de 25 a 50 milímetros de chuva. Os ventos devem ser de fracos a moderados.

As equipes da Defesa Civil seguem realizando vistorias nos imóveis afetados no município. Em caso de emergência ou dúvidas, o contato pode ser feito pelos números 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427.

Foto: Divulgação