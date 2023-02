É muito triste ver, em pleno século 21, uma cidade do porte de Volta Redonda, com cerca de 280 mil habitantes, sendo a mais importante da região Sul Fluminense, ainda contar com postes de madeira de iluminação pública. É claro que a culpa não é diretamente da Prefeitura. A responsabilidade é da Light, concessionária de energia elétrica.

Só no bairro São Geraldo, existem mais de 70 postes que, segundo o presidente da Associação de Moradores, Fabio Sergio da Silva, “não são reconhecidos pela empresa”.

Fabio relata estar cansado de pedir socorro à Light, afinal, são anos tentando uma solução. “Já abrimos diversos protocolos solicitando a troca da posteação. São quatro anos lutando para que a concessionária resolva o problema. São 74 postes de madeira no bairro apesar da light afirmar que eles não existem”.

No domingo (dia 29), com a ventania, um morador da servidão Wanúbia de Carvalho precisou fazer um escoramento em um poste que já está caindo. “Se cair, vai cair em cima da casa da minha neta”, disse José Natalino. “Estamos cansados de ser ignorados pela Light”, completou.

De acordo com o líder comunitário Fabio Sergio da Silva, o problema é semelhante em outros diferentes pontos do bairro, o que vem aterrorizando dezenas de famílias. “Temos mais quatro situações iguais, com posteação caindo e que já fizemos diversos pedidos para que a situação chegue ao fim: um na Rua Miguel J. Pereira e dois na Rua Dona Maria Viana.

Em nota, a Light informou que ainda na quinta-feira (dia 2) faria a ação de substituição de poste, na Rua Wanubia de Carvalho, no bairro São Geraldo, mas até o fechamento da edição, nenhuma equipe tinha comparecido ao local.