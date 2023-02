Um homem de 40 anos foi preso na terça-feira (dia 22) após agredir a companheira, de 44 anos, com socos e também com um cabo de vassoura, em Paraíba do Sul. O fato ocorreu na residência do casal, no bairro Cerâmica, onde a vítima foi encontrada cheia de sangue e com diversos ferimentos pelo corpo. Ela socorrida para o Hospital Nossa Senhora da Piedade, mas em razão da gravidade do quadro precisou ser transferida para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.

De acordo com a Polícia Militar, o agressor estava bastante alterado, confessou o crime e não demonstrou qualquer arrependimento. Por ter resistido à prisão, ele precisou ser conduzido para a delegacia algemado.

Segundo consta na ocorrência policial, dentro da viatura, o homem ainda ameaçou os PMs dizendo que iria se vingar quando fosse solto.

