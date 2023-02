Uma chacina em uma barbearia no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa, deixou quatro mortos no início da noite desta sexta-feira (dia 24). As primeiras informações são de que homens fortemente armados atiraram contra as vítimas.

Uma quinta vítima, com um tiro na perna, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Misericórdia.

Imagens que circulam na internet mostram que os jovens foram mortos em diferentes lugares do estabelecimento. Nenhum deles foi identificado até o momento.

Agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil estão no local, que será periciado.

Foto: reprodução das redes sociais