Um homem de 24 anos, foragido da Justiça, foi preso na manhã desta segunda-feira (dia 27) no Parque Minas Gerais, em Resende. Cristian Bruno Moreira foi localizado pela equipe do Serviço Reservado (P/2) juntamente com guarnição do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 37º Batalhão de Polícia Militar,em um imóvel na Rua Araxá.

De acordo com o registro policial, o criminoso foi localizado após informação repassada pelo Disque Denúncia e não ofereceu resistência no ato da prisão. Contra ele havia um Mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Resende, por homicídio qualificado e crime tentado.

A tentativa de homicídio aconteceu em 2002, conforme está demonstrado pelo boletim de atendimento médico que mostra que a vítima (um PM) foi atingida por disparo de arma de fogo, quando da apreensão de mais de 1 kg de maconha e, ainda, cocaína. A autoria se verifica a partir do depoimento da vítima e de seus colegas de farda que reconheceram o denunciado como o homem que, além de atirar contra a guarnição policial, trazia todo o material apreendido.

O preso foi levado para a sede da 89ª DP (Resende), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso foi encaminhado a unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação 37º BPM