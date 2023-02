Agentes da Polícia Militar resgataram, na noite de segunda-feira (dia 27), um adolescente de 17 anos que estava sendo torturado por criminosos no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. A suspeita, segundo a PM, é de que o jovem tenha sido espancado pelo chamado ‘tribunal do tráfico’ por ter roubado um cartão de crédito.

Após denúncias, o adolescente foi encontrado no chão com diversos ferimentos, amarrado por fios telefônicos e com uma camisa em volta do pescoço. A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para o Hospital São João Batista, que não informou sobre seu estado de saúde.

No local do resgate, os agentes apreenderam duas camisas, pedaços de fios e um cabo de enxada com marcas de sangue. O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda).