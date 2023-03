​A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) e ​o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) firmaram uma parceria para combater a corrupção, a má gerência de recursos públicos, a renúncia de receitas e o descumprimento de normas legais que regem a administração pública. O objetivo é fortalecer o exercício do controle externo e otimizar as investigações por meio de troca de dados, informações e treinamento.

O Acordo de Cooperação Técnica foi assinado, na terça-feira (dia 28), pelo secretário de Polícia Civil, delegado Fernando Albuquerque, e pelo conselheiro-presidente da Corte de Contas, Rodrigo Melo do Nascimento. O convênio terá duração de cinco anos e prevê diversas ações integradas, incluindo prestação de apoio operacional e realização de auditorias.

“A iniciativa reforça o nosso compromisso com a defesa dos interesses do estado e da sociedade. A parceria vai possibilitar, ainda, a capacitação de servidores por meio da Escola de Contas e Gestão do TCE”, afirmou Fernando Albuquerque.

Também estiveram presentes na cerimônia de assinatura do acordo o subsecretário de Gestão Administrativa da Polícia Civil, delegado Tarcísio Jansen, a chefe de gabinete, delegada Renata Teixeira de Assis, e a assessora especial de Relações Institucionais da Sepol, delegada Inamara Costa.