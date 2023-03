A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), deu início nesta segunda-feira (dia 6) às aulas do projeto “Superando Barreiras”, um pré-vestibular exclusivo para surdos ou pessoas com deficiência auditiva. A iniciativa ocorre através das secretarias da Pessoa com Deficiência (SMPD) e Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET). A aula inaugural aconteceu na sala de informática do UGB, no bairro Aterrado.

O curso ocorre por meio da plataforma online “Sinaliza Enem”, que dá aos alunos acesso a videoaulas com conteúdo totalmente em Libras (Língua Brasileira de Sinais) de disciplinas como: Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e Redação. Durante todo o curso, um intérprete de Libras da prefeitura estará com os alunos em sala de aula para auxiliar no que for preciso.

A professora e idealizadora da plataforma, Bruna Enne, explicou que o diferencial do “Sinaliza Enem” é que as aulas não são uma simples adaptação, mas são desenvolvidas diretamente em Libras para o público surdo, por professores surdos e ouvintes bilíngues (fluentes em Libras). São aulas, exercícios e simulados todos em Libras.

“Isso faz com que os alunos consigam compreender melhor e, portanto, tirar notas maiores nas provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), por exemplo”, disse Bruna Enne.

Desafios na inclusão de surdos

Apesar da Libras ser reconhecida como língua oficial do Brasil desde 2002, a coordenadora do projeto, Eliete Guimarães Vasques, lembrou que ainda há muitos desafios para a inclusão de pessoas surdas na educação.

“A falta de acesso à informação e de intérpretes qualificados são alguns dos principais obstáculos que os estudantes surdos enfrentam. Por isso, o ‘Superando Barreiras’ é importante. Porque através deste pré-vestibular, pessoas surdas ou com deficiência auditiva vão ter acesso aos mesmos recursos educacionais que as ouvintes, com um material de qualidade. Isso também ajuda a aumentar a inclusão social e a promover a igualdade de oportunidades para todos”, destacou Eliete.

O secretário da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, disse que oferecer condições para o ingresso ao ensino superior é favorecer à cidadania.

“O pré-vestibular em Libras é fundamental para a inclusão de pessoas surdas na educação superior e para a promoção da igualdade de oportunidades. O objetivo é contribuir para a formação dessas pessoas e de uma sociedade mais inclusiva e equitativa”, disse Uchôa.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, que acumula o cargo de secretário de Educação, Sérgio Sodré, acredita que, a partir deste pré-vestibular exclusivo, mais PCDs poderão ser absorvidos pelo mercado de trabalho.

“Estamos dando condições para que essas pessoas possam se submeter a provas para ingressarem no ensino superior. Temos trabalhado para desenvolver os talentos da nossa cidade. Muitos valores acabam ficando escondidos. Oferecer um curso como este é capacitar quem precisa e promover cidadania e inclusão social”, disse Sodré.

Volta Redonda, uma cidade inclusiva

Além do pré-vestibular, a secretaria da Pessoa com Deficiência auxilia as pessoas com deficiência na busca pelo ingresso no mercado de trabalho, com o “Diploma Cidadão” – oferta de graduação em Administração, exclusiva para PCDs. Por meio de parceria com o Ministério Público do Trabalho, a secretaria também já encaminhou mais de 50 currículos de PCDs para empresas.

“Só temos a agradecer à UGB, que comprou a nossa ideia, e ao trabalho da SMPD e da SMDET. Queremos dar oportunidade as pessoas de conseguirem um diploma universitário. Sabemos da importância da educação para transformar a vida dessas pessoas e estamos dando todo o apoio pedagógico. Volta Redonda quer ser uma cidade inclusiva e somos umas das poucas do Brasil que conta com este olhar para com a pessoa com deficiência. É um projeto único e que eu não tenho dúvidas de que será referência para todo o país”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Fotos: Cris Oliveira/PMVR