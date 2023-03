Uma mulher – de nome e idade não divulgados – foi esfaqueada na manhã desta quinta-feira (dia 9), logo após deixar a filha no colégio, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. De acordo com informações ainda preliminares, a vítima foi atacada em frente à Escola Municipal Graciema Coura por um homem, que fugiu em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida por populares e levada para o Hospital São João Batista. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Caso semelhante

No último dia 6, um caso semelhante foi noticiado pelo jornal FOLHA DO AÇO. Uma mulher de 41 anos foi atingida por dois tiros, quando chegava para trabalhar como merendeira na Escola Municipal Amaral Peixoto, no bairro Retiro. O atirador também ficou ferido, segundo populares, ao atentar contra a própria vida com pelo menos um tiro na direção do pescoço. O fato aconteceu quando alunos e funcionários se dirigiam para o interior do colégio, no primeiro dia de aula do ano letivo de 2023.