Neste final de semana, entre os dias 10 e 12 de março, Barra Mansa sediou o ‘Seminário Formação de Cão de Detecção, com Ivan Modesto’. O evento promovido pela Escola de Adestramento de Cães Barra Mansa e a Brasiliank9 Escola, com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, aconteceu no distrito de Antônio Rocha.

O objetivo do seminário foi aprimorar e atualizar as técnicas para a formação de cães de detecção institucional. De acordo com a organização do evento, cerca de 25 agentes de segurança pública, entre elas integrantes da Guarda Municipal de Mangaratiba, Polícia Federal de São Paulo, Polícia Rodoviária Federal do Distrito Federal, Polícia Penal de Roraima e a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O chefe de divisão da Guarda Ambiental de Barra Mansa, Glécio Fabiano de Moura, disse que a ideia do encontro foi aprimorar o conhecimento para contribuir no dia a dia da segurança pública.

“Foram três dias de imersão teórica e prática, com a finalidade de aumentar o conhecimento sobre os temas discutidos, contribuindo para uma melhor atuação dos cães no emprego policial”, comentou Moura.

fotos: divulgação