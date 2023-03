O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable participou nesta segunda-feira (dia 13), de uma vistoria nos pontos mais atingidos pelas chuvas do último final de semana. Ele foi acompanhado pelo presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), Pedro Henrique Ramos; o presidente do Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ), Luiz Claudio Magalhães; ; o Presidente da Empresa de Obras Públicas (EMOP), André Braga; Defesa Civil Municipal, além do deputado estadual Tande Oliveira e os secretários municipais.

Desde sexta-feira (dia 10), o município recebeu um volume de chuva equivalente a 250 milímetros, o que causou estragos e riscos à população. A ronda teve como prioridade salvar vidas e garantir a mobilidade das equipes de urgência, emergência e o atendimento de saúde.

Os locais vistoriados foram escolhidos após reunião no gabinete do Prefeito com as Secretarias Municipais de Manutenção Urbana, Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Assistência Social e Direitos Humanos, Desenvolvimento Rural e Ordem Pública junto com a Defesa Civil.

O Presidente do DER-RJ, Pedro Henrique Ramos, explicou que o objetivo da visita é mapear as áreas de risco para as intervenções necessárias que o Estado deverá fazer. “Já estamos identificando os locais, com nossos técnicos e engenheiros, para levantar e fazer a topografia e os estudos para mitigar o problema. Já desobstruímos vias para não interromper o fluxo”, disse.

Já Magalhães, presidente do DRM, informou que a ideia é prestar subsídios técnicos para nortear todas as ações administrativas destes pontos. “É importante frisar que o Gabinete de Crise já foi criado em parceria com a Prefeitura para conseguirmos dar as respostas mais rápidas para possíveis intervenções e basear os laudos da engenharia, da Defesa Civil e do Governo do Estado”.

Rodrigo Drable explicou que os 15 locais visitados hoje são supervisionados por todos os departamentos para somar as experiências e permitir que apresentem, juntos, uma solução mais efetiva.

“Este é o momento mais difícil da história da cidade. As chuvas acumuladas fazem com que a cidade inteira esteja em estado de alerta. Nós nunca tivemos tantas ocorrências, mas também nunca tivemos uma equipe que trabalhasse tanto e de forma unida e determinada para salvar vidas e cuidar de nossa cidade”, ressaltou.

O contato com a Defesa Civil de Barra Mansa pode ser feito pelos telefones 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24)98121-3427.

Vice-prefeita acompanha entrega de doações em Barra Mansa

Na tarde dessa segunda-feira (13), a vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, acompanhou juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) a entrega de doações para os munícipes afetados pelas chuvas que caíram na cidade dos últimos dias.

A ação foi voltada para os moradores que já possuem o Cadastro Único nos bairros São Luiz, Nova Esperança, Boa Sorte e Piteiras. Para aqueles que não possuem o cadastro, a Assistência Social estará passando nas ruas para realizá-lo e posteriormente fazer as entregues para quem precisa.

A vice-prefeita Fátima Lima falou sobre a importância das doações para a população afetada pelas chuvas.

“Com as doações recebidas, nós podemos amenizar o sofrimento dessas pessoas que infelizmente todo ano passam por situações semelhantes a essa. A Prefeitura está presente através da Assistência Social para auxiliar as pessoas neste momento de dor e perda”, ressaltou Fátima.

A gerente de Proteção Social Básica da SMASDH, Cátia Batista de Souza, informou que a, pedido do prefeito Rodrigo Drable, será solicitado junto ao Governo do Estado um cartão benefício chamado Recomeçar, permitindo que os moradores comprem itens perdidos durante as enchentes.

Atualmente estão sendo recolhidos colchões, roupas, alimentos não perecíveis e água potável. As doações podem ser feitas no Centro Estratégico de Segurança Pública (CESP), localizado ao lado da praça da Igreja Matriz, no Centro, ou diretamente na Secretaria de Assistência Social, que fica na Rua Oscar da Silva Marins, 252, também no Centro.

Fotos: Paulo Dimas