A diretoria do Resende FC anunciou nesta terça-feira (dia 14) a saída do técnico Sandro Sargentim. Sandro, que foi um dos responsáveis pela implantação da metodologia de formação do clube, por meio da Pelé Academia, chegou ao Resende em 2019, como treinador das categorias de base, assumindo o comando da equipe profissional em junho de 2020.

“Apesar do rebaixamento, nós, da diretoria, temos que agradecer ao Sandro pelos serviços prestados ao Resende. Não estamos aqui encontrando culpados, até porque todo mundo tem a sua parcela de culpa no que aconteceu, mas entendemos, juntamente com o treinador, que o ciclo precisava ser renovado. Sandro fez um grande trabalho à frente da equipe durante todos estes anos, conquistou um título inédito e muito importante para o clube, que foi a Taça Rio, sempre foi muito profissional e peça fundamental na implementação do formação da PeléAcademia, mas, com o rebaixamento, precisávamos de novos ares”, destacou o diretor-executivo do Resende, Eduardo Gomes.

O nome do novo treinador deve ser anunciado até o final desta semana.

Histórico

Sandro Sargentim chegou ao Resende em maio de 2019 para dirigir a equipe sub-17, no segundo turno do Campeonato Carioca da categoria. Logo em seguida, ele passou a comandar o sub-20, que se preparava para a primeira participação da história da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Sargentim assumiu a equipe profissional do Gigante do Vale em junho de 2020 e, desde então, comandou o time em 46 jogos, com destaque para o inédito título da Taça Rio, conquistado em 2022. Ao todo, foram 10 vitórias, 11 empates e 25 derrotas.