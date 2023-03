Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ªCIPM), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam, na no final da tarde de terça-feira (dia 14), em Paraty, um homem de 26 anos, pelo crime de tráfico de drogas.

Equipe de Busca da P/2 da 2ª CIPM, juntamente com o Patamo, após denúncia informando que o traficante teria acabado de receber uma carga de drogas, realizou diligência no local. Lá, encontraram o criminoso com um saco contendo 600 pinos de cocaína, 20 sacolés de cocaína, 60 pedras de crack e várias trouxinhas de maconha.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao homem, que foi conduzido até a 167ª DP de Paraty.

O homem chegou a ser preso em abril de 2016, com cinco comparsas, portando farto material entorpecente. Atualmente, ele se encontrava no regime semiaberto.

Foto: divulgação