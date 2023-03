Uma mulher, identificada como Lídia da Costa Souza, de 27 anos, natural de Resende, foi morta com um tiro de espingarda calibre 12, na quarta (dia 15), na zona rural de Bocaina de Minas.

O crime ocorreu em uma residência na região conhecida como Alcantilado, na divisa com o estado do Rio em segundo a Polícia Civil, o suspeito do crime seria o namorado dela, que está foragido.

Uma amiga de Lídia recebeu um áudio da vítima dizendo que o suspeito estava do lado de fora da casa e exigia que ela abrisse a porta. Foi ela que acionou a Polícia Militar.

Segundo a Polícia Civil, a vítima pediu para que o namorado fosse embora, pois já teria visto ele dar um tiro naquele dia. Segundo os agentes, Lídia estava muito nervosa no áudio.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal de São Lourenço, também no Sul de Minas. A Polícia Civil investiga o crime e deverá pedir a prisão preventiva do suspeito se ele não for encontrado ainda hoje.

Foto: reprodução da internet