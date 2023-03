Policiais militares do 28º BPM (Volta Redonda), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações do Disque Denúncia, prenderam três suspeitos por tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (dia 16), no bairro Candelária.

Foram apreendidos 80 pinos de cocaína de R$ 10,00, 20 pinos de cocaína de R$ 5,00, 04 pinos de cocaína de R$ 35,00, 19 pedras de crack, 18 trouxinhas de maconha R$ 50,00, 01 rádio da marca Baofeng, 01 bateria de rádio, R$ 60,00 em espécie, 01 celular da marca Motorola, na cor azul e uma motocicleta da marca Yamaha.

Os presos e todo material apreendido, foram levados para 93º DP (Volta Redonda), onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Foto: PM