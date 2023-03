Um homem de 60 anos teve ferimentos leves após um engavetamento entre dois caminhões e um automóvel registrado nesta terça-feira (dia 21), no quilômetro 281 da Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito estava congestionadoe o condutor do veículo se assustou com o final de fila, freando repentinamente e bruscamente, tendo sido atingido por um caminhão que seguia logo atrás e não conseguiu desviar. O impacto fez o carro ser deslocado para a outra faixa, onde um outro caminhão, também não conseguiu desviar nem parar a tempo de evitar a colisão, chegando a passar por cima do automóvel, ficando imobilizado sobre a parte direita do veículo.

Os motoristas dos caminhões saíram ilesos e o condutor do veículo foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

Foto: PRF