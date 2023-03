Para quem ainda pretende estudar em uma das unidades da maior rede pública de ensino técnico e tecnológico do estado, a chance é até esta quarta-feira (dia 22). A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) disponibiliza mais de 2.100 vagas em cursos técnicos de nível médio ainda para o primeiro semestre deste ano. As inscrições são gratuitas e exclusivamente pela internet. Os interessados podem acessar o site da Faetec (www.faetec.rj.gov.br) ou o portal eletrônico da empresa organizadora do concurso (www.legalleconcursos.com.br).



O critério do concurso será por sorteio. Os candidatos têm até quarta-feira para se inscrever nas vagas de formação técnica distribuídas nas modalidades Integrada, Concomitância Externa e Subsequente. Na sexta-feira, 24/3, será divulgado o número da sorte e no sábado, 25/3, acontecerá o sorteio pela Loteria Federal.

Para a presidente da Faetec, Caroline Alves, esta seleção é uma grande oportunidade para aqueles candidatos que não conseguiram se inscrever no concurso, mas também para os que perderam os prazos de matrículas.

“O aproveitamento das vagas chamadas ociosas vai beneficiar uma série de candidatos, tantos os que perderam prazo no momento da matrícula, quantos os que não tinham quaisquer perspectivas na lista de espera. Com dois diferenciais muito importantes: será por sorteio e os candidatos não pagarão taxa alguma para se inscrever ou estudar”, disse a presidente.

Apenas na modalidade Integrada, oferecida a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental, estão sendo oferecidas 360 vagas em dez unidades da rede.



Já para quem tenha concluído o Ensino Médio ou esteja matriculado a partir do segundo ano do Ensino Médio, as modalidades são Subsequente e Concomitância Externa, respectivamente. Das mais de 1.700 vagas, destaque para os cursos de Análises Clínicas, oferecidos pela ETE João Barcelos Martins, em Bacaxá (Saquarema); Guia de Turismo na ETE Juscelino Kubitschek, no Jardim América (Zona Norte do Rio); e Gastronomia, na unidade Cidade de Deus (Zona Oeste do Rio).



No entanto, unidades como o Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (Isepam) e o Instituto de Educação Superior do Rio de Janeiro (Iserj) ofertam apenas oportunidades na modalidade Subsequente (pós-Médio), somando mais de 100 vagas, entre os cursos de Secretaria Escolar; Informática e Administração. Todos no horário noturno.

A Faetec é vinculada à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação.



Serviço:

Período de inscrição – de 15/3 a 22/3

Divulgação do número da sorte – 24/3

Sorteio público – 25/3

Divulgação do resultado – 28/3

Período de matrícula – 3/4 a 6/4

Foto: Moskow